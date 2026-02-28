Crisi Usa-IranMeloni convoca ministri e 007 | Vicini agli iraniani coraggiosi che chiedono diritti Tajani | Non c’è da essere ottimisti

Il governo italiano si è riunito in un vertice telefonico straordinario dopo l' attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Ira n. Alla chiamata hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell'Intelligence. La presidente del Consiglio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, «si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni». La nota di Palazzo Chigi. Nel corso della conversazione, continua la nota di Palazzo Chigi, «è stata analizzata la situazione nel suo complesso, a partire dalla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Medio Oriente».