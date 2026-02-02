Sicurezza al via a palazzo Chigi vertice con Meloni

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e i suoi collaboratori. L’obiettivo è discutere i prossimi passi sui provvedimenti del pacchetto sicurezza. L’incontro è stato convocato per fare il punto della situazione e decidere le mosse da prendere nei prossimi giorni.

Roma, 2 feb. (askanews) – Al via a palazzo Chigi l’incontro convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per fare il punto sui provvedimenti del pacchetto sicurezza. Al vertice di governo partecipano i vicepremier Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), i sottosegretari Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza, e Giovanbattista Fazzolari, nonché i vertici delle forze dell’ordine, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo, il comandante generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro e il capo della Polizia Vittorio Pisani.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Palazzo Chigi Vertice Sicurezza, al via a Palazzo Chigi vertice con Meloni e ministri Il governo italiano ha convocato un vertice a Palazzo Chigi per discutere di sicurezza. Manovra, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, vicepremier e Giorgetti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Palazzo Chigi Vertice Argomenti discussi: Sicurezza, al via a Palazzo Chigi la riunione con Meloni. E Salvini rilancia sul fermo preventivo fino a 24 ore e la cauzione per i cortei; Sicurezza urbana. Al via installazione di oltre 200 nuove telecamere viale Regione Siciliana; Sicurezza degli edifici comunali al via un piano straordinario di monitoraggio dei solai / Comunicati / Novità / Homepage; Riccione, al via la messa in sicurezza dei sottopassi: approvato il piano di fattibilità per viale Battisti e viale La Spezia. Sicurezza, al via a Palazzo Chigi vertice con Meloni e ministri(Adnkronos) - Il governo accelera sul pacchetto sicurezza dopo i fatti di Torino, segnati da un'aggressione ai danni delle forze dell'ordine nel corso della manifestazione per il centro sociale Askata ... msn.com Sicurezza alimentare: al via corso di specializzazione per i carabinieri dei NasHa preso il via oggi a Parma il 1° corso nazionale di specializzazione in tema di Sicurezza Alimentare a cui hanno partecipato venti Carabinieri dei NAS. Si tratta di un corso teorico-pratico ... quotidianosanita.it #Sicurezza, al via a palazzo Chigi il vertice con #Meloni x.com Dopo gli scontri di Torino il governo è pronto al nuovo decreto Sicurezza. Vertice a Palazzo Chigi dopo le violenze alla manifestazione per Askatasuna: sul tavolo fermo preventivo, tutela per le forze dell’ordine e nuove misure per l’ordine pubblico - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.