Crisi Foggia infinita Cajazzo beffa i rossoneri nel recupero | fa festa il Casarano

Il Foggia perde ancora una partita, questa volta contro il Casarano, che segna nel recupero e conquista i tre punti. La gara si conclude tra fischi e insulti da parte dei tifosi, mentre i giocatori del Foggia sono chiamati a mostrare carattere. La squadra continua a vivere un momento difficile, con risultati negativi che si sommano nel corso della stagione.

Fischi sonori e il consueto invito a palesare gli attributi. Finisce così l'ennesima gara persa dal Foggia, la cui crisi sembra non conoscere fine. Lo 'Zaccheria' è stato teatro della settima sconfitta consecutiva, la ottava nelle ultime nove gare. Eppure anche questa volta le cose si erano messe. Serie C, crisi Foggia. Ko nel derby: Casarano passa al 92'. Pari Picerno-AltamuraStampa Prosegue la crisi del Calcio Foggia 1920 che cade allo stadio Stadio Pino Zaccheria nel derby contro il Casarano Calcio. Finisce 1-2, con la rete decisiva di Caiazzo al 92' che condanna i rosso ... Foggia, anche Cangelosi si dimette: dal 2015 a oggi una girandola infinita di allenatori. E la retrocessione ora fa pauraFoggia, anche Cangelosi si dimette: dal 2015 a oggi una girandola infinita di allenatori. E la retrocessione ora fa paura ...