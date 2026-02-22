Il Foggia fa e disfa il Crotone vince in rimonta | la crisi dei rossoneri continua

Il Foggia ha perso ancora, a causa di errori difensivi nel secondo tempo, e la squadra affronta un momento difficile. Il Crotone ha conquistato i tre punti grazie a una rimonta decisa, dimostrando determinazione. I rossoneri cercano soluzioni per migliorare, ma continuano a commettere ingenuità che compromettono i risultati. La situazione in classifica si fa complicata, e ora è urgente trovare una strategia efficace. La squadra si prepara alla prossima sfida, sperando di invertire il trend negativo.

Allo 'Scida' i pitagorici superano i satanelli 3-1. Rossoneri avanti in avvio con Romeo, poi il centrocampista si fa espellere a inizio ripresa. Piovanello e Musso la ribaltano nel giro di tre minuti. Nel finale, la rete di Gomez su rigore Come lavorare per la realizzazione di un vaso di terracotta, impastare l’argilla, modellarlo, rifinirlo per bene e alla fine distruggerlo prima della cottura. È la sintesi, dal punto di vista del Foggia, della sfida di Crotone. La sesta sconfitta di fila dei rossoneri arriva al termine di una gara dai due volti: quello apprezzabile della prima frazione - chiusa dai satanelli avanti di un gol - e quella disastrosa della seconda parte di gara, nella quale le mosse di Pazienza e gli episodi (su tutti, il rosso rimediato da Romeo) hanno indirizzato la sfida su binari favorevoli ai pitagorici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

