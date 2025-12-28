Basket serie A2 | Crifo Wines Ruvo di Puglia-BiEmme Service Libertas Livorno in diretta Live

In occasione della partita di Serie A2 di basket, Crifo Wines Ruvo di Puglia affronta la Bi.Emme Service Libertas Livorno in una sfida valida per la diretta. La squadra di Livorno conclude il girone di andata con una trasferta tra le più lunghe della stagione, offrendo un momento di confronto importante nel campionato. Segui l'incontro in tempo reale per rimanere aggiornato sull'andamento della partita.

La Bi.Emme Service Libertas Livorno chiude il 2025 e il girone di andata con una delle trasferte più lunghe della stagione. Oggi la squadra di Diana (che non avrà il supporto dei propri tifosi) affronta Ruvo di Puglia (palla a due alle 18 di oggi, domenica 28 dicembre) reduce da sette sconfitte. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

