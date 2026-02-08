Cricket l’Inghilterra piega a fatica il Nepal ai Mondiali T20 Bene Sri Lanka e Nuova Zelanda

L’Inghilterra supera di misura il Nepal nella seconda giornata dei Mondiali T20 in India e Sri Lanka. La partita si è rivelata più difficile del previsto, con gli inglesi che sono riusciti a vincere solo alla fine, dimostrando di non essere ancora al massimo. Nel frattempo, Sri Lanka e Nuova Zelanda hanno ottenuto vittorie più nette negli altri gruppi, lasciando intuire che la corsa al titolo è ancora aperta. Domani l’Italia scende in campo contro la Scozia nel Girone C.

Nella seconda giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, nel Girone C, quello dell'Italia, che domani esordirà contro la Scozia, si registra la sofferta vittoria dell'Inghilterra, mentre negli altri raggruppamenti vincono in maniera più netta Sri Lanka e Nuova Zelanda. Nel Girone C, quello dell'Italia, l' Inghilterra soffre fino all'ultima palla, ma alla fine riesce a spuntarla contro un Nepal mai dopo: gli inglesi la spuntano dopo aver sofferto a lungo, con lo score di 1847 (20.0)-1806 (20.0), portando a casa la vittoria per appena 4 runs. Nel Girone D, invece, la Nuova Zelanda regola abbastanza agevolmente l' Afghanistan, sconfitto con il punteggio di 1835 (17.

