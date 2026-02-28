Diretta tv e streaming Cremonese-Milan | ecco come e dove vedere la partita dei rossoneri

Domani, domenica 1° marzo, alle 12:30, si terrà la partita tra Cremonese e Milan allo stadio 'Zini'. La gara fa parte della 27ª giornata della Serie A 2025-2026. La trasmissione del match sarà disponibile sia in diretta televisiva che in streaming. I tifosi potranno seguirla attraverso i canali ufficiali e le piattaforme online dedicate alla copertura degli eventi sportivi.

Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, domenica 1° marzo, alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona, sarà trasmessa - in diretta tv e in streaming online - in esclusiva su 'DAZN'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero. Noi di 'PianetaMilan.it' seguiremo il pre-partita, la partita con il nostro LIVE testuale e il post-partita, con aggiornamenti in tempo reale, articoli, interviste dei giocatori e dell'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri e curiosità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il dubbio in vista della sfida contro la Cremonese. Voi chi schierereste tra Fofana e Jashari #MilanNews24 - facebook.com facebook

L’infortunio nel riscaldamento di Milan-Parma non è grave. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari ma Matteo Gabbia non sarà rischiato Anche in vista del derby tra una settimana, si va precauzionalmente verso il forfait in Cremonese-Mil x.com