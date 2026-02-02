Bologna-Milan rossoneri in partenza | assenti Pulisic e Saelemaekers | PM
Domani il Milan si prepara a sfidare il Bologna in trasferta. Oggi i giocatori sono partiti da Rho Fiera e si sono messi in viaggio verso l’Emilia. Pulisic e Saelemaekers non sono stati portati con la squadra, restano ancora in Italia. I rossoneri vogliono tornare a casa con i tre punti, ma la sfida non sarà facile.
Bologna-Milan, i rossoneri in partenza da 'Rho Fiera' verso la città emiliana per la partita di domani. Assenti Pulisic e Saelemaekers. Bologna-Milan, partita importante quella di domani per il Diavolo che deve rispondere alle dirette concorrenti che hanno vinto. Squadra in partenza verso la città emiliana da 'Rho Fiera'. Come documentato dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi assenti Pulisic e Saelemaekers, oltre al lungodegente Gimenez. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Domani il Milan si prepara ad affrontare il Bologna nella 23ª giornata di Serie A.
