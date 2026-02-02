Bologna-Milan rossoneri in partenza | assenti Pulisic e Saelemaekers | PM

Domani il Milan si prepara a sfidare il Bologna in trasferta. Oggi i giocatori sono partiti da Rho Fiera e si sono messi in viaggio verso l’Emilia. Pulisic e Saelemaekers non sono stati portati con la squadra, restano ancora in Italia. I rossoneri vogliono tornare a casa con i tre punti, ma la sfida non sarà facile.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.