Bologna-Milan rossoneri in partenza | assenti Pulisic e Saelemaekers | PM

Da pianetamilan.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani il Milan si prepara a sfidare il Bologna in trasferta. Oggi i giocatori sono partiti da Rho Fiera e si sono messi in viaggio verso l’Emilia. Pulisic e Saelemaekers non sono stati portati con la squadra, restano ancora in Italia. I rossoneri vogliono tornare a casa con i tre punti, ma la sfida non sarà facile.

Bologna-Milan, i rossoneri in partenza da 'Rho Fiera' verso la città emiliana per la partita di domani. Assenti Pulisic e Saelemaekers. Bologna-Milan, partita importante quella di domani per il Diavolo che deve rispondere alle dirette concorrenti che hanno vinto. Squadra in partenza verso la città emiliana da 'Rho Fiera'. Come documentato dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi assenti Pulisic e Saelemaekers, oltre al lungodegente Gimenez. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bologna milan rossoneri in partenza assenti pulisic e saelemaekers pm

© Pianetamilan.it - Bologna-Milan, rossoneri in partenza: assenti Pulisic e Saelemaekers | PM

Approfondimenti su Bologna Milan

Allenamento Milan, Pulisic e Saelemaekers assenti nella seduta odierna! Le loro condizioni in vista del big match di sabato contro la Lazio

Milan, le ultime su Leao, Saelemaekers e Pulisic in vista del Bologna

Domani il Milan si prepara ad affrontare il Bologna nella 23ª giornata di Serie A.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Bologna-Milan Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Dove vedere Bologna vs Milan in TV e streaming; Serie A, Bologna-Milan: i rossoblu ospitano i rossoneri; Amarcord MILAN quella volta in cui Bologna- Milan fu lo show di David Beckham,il 25 Gennaio 2009.

bologna milan rossoneri inPulisic non convocato: salterà Bologna – MilanChristian Pulisic salterà ufficialmente Bologna - Milan: la stella statunitense non è stato convocato per l'insolito posticipo del martedì ... generationsport.it

Bologna-Milan: Allegri insegue l’Inter, Italiano cerca la svolta al Dall’AraBologna-Milan chiude la 23ª giornata di Serie A martedì 3 febbraio alle 20:45. Allegri insegue l'Inter a -8, Italiano cerca punti per l'Europa. Diretta su DAZN. lifestyleblog.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.