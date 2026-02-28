In Toscana, il dibattito sui Centri di Permanenza per i Rimpatri è acceso. Il sindaco di Firenze ha espresso apertura verso i Cpr, menzionando un possibile ritorno ai Centri di Pratese degli anni ’90. La posizione di Nardella ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori e gli oppositori, mentre il segretario regionale del Partito Democratico invita il partito a chiarirsi le idee sulla questione.

FIRENZE L’apertura di Nardella ai Cpr, seppur in chiave ’vintage’ auspicando a un ritorno dei Cpt di fine anni ’90, continua a far discutere. Le riflessioni che l’europarlamentare dem ha rilasciato a La Nazione, hanno agitato le acque del suo partito e della coalizione; e ora raccolgono il plauso dei Vannacciani e spiazzano Fdi. Per Tommaso Villa e Andrea Cuscito, i rappresentanti locali di Futuro Nazionale, le parole dell’ex sindaco suonano come "un cambio di passo nel centrosinistra. Riconoscere che l’attuale sistema dei Cpr non funziona e che servono strumenti nuovi, più efficaci e più rispettosi dei diritti, significa affrontare la realtà senza ipocrisie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cpr in Toscana, tema rovente. Torselli: "Il Pd si chiarisca le idee". I vannacciani plaudono a Nardella

Leggi anche: Cpr in Toscana, FdI sfida il campo largo: “Vi aspettiamo al voto in consiglio. Vediamo se Nardella fa sul serio”

Cpr, Nardella: "Superare il modello di Matteo Salvini con soluzioni nuove"“C’è un grande equivoco: si sta facendo il referendum sui Cpr così come li ha cambiati Salvini.

Contenuti utili per approfondire Cpr.

Temi più discussi: Cpr in Toscana, tema rovente. Torselli: Il Pd si chiarisca le idee. I vannacciani plaudono a Nardella; Dario Nardella riapre il dossier sui Cpr e invita il Pd a non limitarsi a un no; Nardella apre ai Cpr, ora il centrosinistra rischia di frantumarsi; CPR, Torselli (FdI): Ogni mattina la sinistra lancia una monetina.

In Toscana due Cpr, la mossa del Governo: Andremo avanti anche senza l’ok della RegioneFirenze, 23 settembre 2025 – Non uno, bensì due centri di permanenza per il rimpatrio in Toscana. Perché per Fratelli d’Italia è giusto un cambio di passo da tanti punti di vista. La discontinuità ... lanazione.it

Cpr, Nardella apre: Ripensiamoli: Permanenze brevi come una volta. E piani per reinserire i detenutiL’europarlamentare dem: Salvini ha distrutto i progetti di integrazione trasformando i centri in pseudo-carceri ... msn.com

Lunedì 2 marzo 2026, alle 18.00, il Coordinamento Palestina Libera Caltanissetta organizza un momento di riflessione sui Cpr con Luca Rondi, coautore, con Lorenzo Figoni, del libro “Gorgo Cpr. Tra vite perdute, psicofarmaci e appalti milionari”. L’incontro s - facebook.com facebook

Cpr, Nardella: "Superare il modello di Matteo Salvini con soluzioni nuove" x.com