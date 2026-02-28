Cpr in Toscana tema rovente Torselli | Il Pd si chiarisca le idee I vannacciani plaudono a Nardella

28 feb 2026

In Toscana, il dibattito sui Centri di Permanenza per i Rimpatri è acceso. Il sindaco di Firenze ha espresso apertura verso i Cpr, menzionando un possibile ritorno ai Centri di Pratese degli anni ’90. La posizione di Nardella ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori e gli oppositori, mentre il segretario regionale del Partito Democratico invita il partito a chiarirsi le idee sulla questione.

FIRENZE L’apertura di Nardella ai Cpr, seppur in chiave ’vintage’ auspicando a un ritorno dei Cpt di fine anni ’90, continua a far discutere. Le riflessioni che l’europarlamentare dem ha rilasciato a La Nazione, hanno agitato le acque del suo partito e della coalizione; e ora raccolgono il plauso dei Vannacciani e spiazzano Fdi. Per Tommaso Villa e Andrea Cuscito, i rappresentanti locali di Futuro Nazionale, le parole dell’ex sindaco suonano come "un cambio di passo nel centrosinistra. Riconoscere che l’attuale sistema dei Cpr non funziona e che servono strumenti nuovi, più efficaci e più rispettosi dei diritti, significa affrontare la realtà senza ipocrisie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

