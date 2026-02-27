Cpr Nardella | Superare il modello di Matteo Salvini con soluzioni nuove
Il sindaco di Firenze ha commentato la questione dei Cpr, affermando che si sta facendo un referendum sul modello di Salvini, anche se i dati mostrano che questi centri sono diventati centri di detenzione. Ha sottolineato la necessità di superare questa impostazione con soluzioni nuove, differenziandosi dal passato. La discussione si concentra sulla funzione attuale dei centri e sulle proposte di modifica.
“C’è un grande equivoco: si sta facendo il referendum sui Cpr così come li ha cambiati Salvini. Ma i dati dimostrano che hanno già fallito perché si sono trasformati in centri di detenzione”. Ad affermarlo è l’europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella nel. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Cpr in Toscana, FdI sfida il campo largo: “Vi aspettiamo al voto in consiglio. Vediamo se Nardella fa sul serio”
Immigrazione, SCE: Nardella insegue la destra sui Cpr. Serve un discorso di veritàSinistra Civica Ecologista: Le dichiarazioni di Dario Nardella sui Centri di permanenza per il rimpatrio sono fuori dalla realtà ... gonews.it
Nardella apre ai Cpr: Per chi ha commesso reati meglio un centro che stare fuori a delinquere ancoraL'ex sindaco di Firenze e attuale europarlamentare del Pd Dario Nardella torna ad aprire i Cpr, Centri di permanenza per il rimpatrio, cavallo di battaglia della destra sui temi della sicurezza. Lo fa ... firenzetoday.it