Cpr Nardella | Superare il modello di Matteo Salvini con soluzioni nuove

Il sindaco di Firenze ha commentato la questione dei Cpr, affermando che si sta facendo un referendum sul modello di Salvini, anche se i dati mostrano che questi centri sono diventati centri di detenzione. Ha sottolineato la necessità di superare questa impostazione con soluzioni nuove, differenziandosi dal passato. La discussione si concentra sulla funzione attuale dei centri e sulle proposte di modifica.