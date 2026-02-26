In Toscana, il centrodestra si prepara a confrontarsi con le sfide politiche locali, invitando gli alleati a partecipare attivamente alle prossime decisioni in consiglio. La posizione di Fratelli d’Italia si fa più decisa, mentre si attendono risposte chiare dai rappresentanti del centrosinistra. La situazione si fa interessante, e tutto lascia presagire un confronto serrato tra le parti coinvolte.

Il campo largo, come si sa, non è un campione di compattezza e coerenza. Ma la speranza è l’ultima a morire. In Toscana Fratelli d’Italia prova a metterlo alla prova sul terreno minato (per la sinistra) della sicurezza in vista del dibattito in consiglio regionale sull’istituzione di un Centro di permanenza per il rimpatrio. “Il campo largo toscano avrà a breve modo di mostrare il suo vero volto su un tema di straordinaria importanza come quello della sicurezza. Quel momento sarà il loro voto sulla mozione che il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale ha presentato nelle scorse settimane e che sarà discussa nella prossima seduta”. Così in una nota la capogruppo di FdI in consiglio regionale Chiara La Porta e il consigliere Jacopo Cellai. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cpr in Toscana, FdI sfida il campo largo: “Vi aspettiamo al voto in consiglio. Vediamo se Nardella fa sul serio”

Secondo voi il campo largo reggerà fino al voto?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.

Elezioni a Salerno, il campo largo si riunisce senza Pd e Psi: "Li aspettiamo"Un'alternativa di centrosinistra alla discesa in campo imminente di Vincenzo De Luca.

Temi più discussi: Fantozzi (FdI): Creare un Cpr in Toscana e mettere a disposizione più agenti della polizia municipale; Immigrati e gazawi in Toscana. Le proposte di Caritas e Migrantes; De Pascale fa marcia indietro sul CPR a Bologna dopo il fuoco incrociato; Il Tar respinge il ricorso di Antonella Bundu, resterà fuori dal consiglio regionale.

FdI rilancia sui Cpr per i migranti in Toscana. E il Pd: «Daremo battaglia»Puntuale come in ogni campagna elettorale degli ultimi anni si riaccende la discussione politica sulla creazione di un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) dei migranti irregolari in Toscana. Un ... corrierefiorentino.corriere.it

Fantozzi (FdI): Creare un Cpr in Toscana e mettere a disposizione più agenti della polizia municipalePerché ci sia davvero un salto di qualità sul tema della sicurezza, ci vuole un concorso di tutti gli attori coinvolti ... luccaindiretta.it

Creare un Cpr in Toscana e mettere a disposizione più agenti della polizia municipale. Punto facebook