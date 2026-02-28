Costa carissima l' aggressione a Cicalone e alle guardie giurate nella metro di Roma | GUARDA

Un video mostra un'aggressione avvenuta nella metro di Roma, in cui un uomo noto come 'Cicalone' viene colpito con calci e pugni da un altro soggetto. Durante l'episodio, due guardie giurate intervengono per fermare l'aggressione e vengono anch'esse picchiate. La scena viene ripresa in diretta e diffusa online, senza ulteriori dettagli sui motivi dello scontro.

Avevano trasformato una ripresa video in un pestaggio in diretta, colpendo con calci e pugni lo youtuber 'antiborseggio' Simone Ruzzi, detto 'Cicalone', e picchiando anche due guardie particolari giurate intervenute per fermare l'aggressione. La polizia ha raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro cittadini romeni, colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento scaturisce dall'attività investigativa avviata dopo i fatti avvenuti lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana "Ottaviano". Secondo quanto ricostruito i quattro indagati, accortisi di essere ripresi dalle telecamere di una collaboratrice dello youtuber, avrebbero iniziato ad inveire contro lo youtuber e la troupe per poi passare alle vie di fatto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

