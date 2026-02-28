Ad Avellino, la Filcams CGIL ha organizzato un volantinaggio per chiedere rispetto per lavoratori e sindacati. La mobilitazione è stata indetta per denunciare pratiche che l’organizzazione considera antisindacali da parte dell’azienda di vigilanza privata Cosmopol. L’evento si è svolto in un clima acceso, con partecipazione attiva dei manifestanti.

Clima acceso ad Avellino, dove la Filcams CGIL ha promosso una mobilitazione per denunciare quelle che definisce pratiche antisindacali da parte dell’azienda di vigilanza privata Cosmopol. Al centro della mobilitazione ci sarebbero difficoltà nei rapporti sindacali e ostacoli alla piena rappresentanza dei dipendenti. Secondo il sindacato, è fondamentale garantire il rispetto delle regole e dei diritti di chi lavora, soprattutto in un settore delicato come quello dei servizi. Intanto la vicenda approderà anche in sede istituzionale: martedì è previsto un tavolo in Prefettura ad Avellino per affrontare la questione e cercare possibili soluzioni attraverso il dialogo tra le parti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Cosmopol, lavoratori e sindacati vanno rispettati”: il volantinaggio

Ex Ogr, lavoratori in sciopero e sindacati in allarme: "Accordi non rispettati, così rischiano di chiudere"Futuro in bilico per le ex Ogr, i sindacati lanciano l'allarme: "Trenitalia prospetta una riduzione delle attività e delle consistenze che mina la...

Sciopero generale Cgil: in piazza anche i lavoratori Cosmopol AvellinoPer la prima volta i lavoratori della Cosmopol di Avellino hanno preso parte allo sciopero generale della Cgil, scendendo in piazza a Napoli nella...

Contenuti utili per approfondire Cosmopol.

Argomenti discussi: Il diritto di restare: la sfida del Mezzogiorno tra emigrazione, lavoro e futuro.

LAVORO. Intesa tra Ministero e sindacati dei lavoratori atipiciL’intesa mira alla realizzazione di un’azione sperimentale di politiche attive e passive destinata a sostenere i lavoratori ‘in somministrazione’, in particolare gli over 40 Firmata oggi, nella sede ... vita.it

Nel decreto Pnrr, rispunta la norma sui lavoratori sottopagati, è polemica con sindacati e opposizioneQuando un giudice accerta che la retribuzione percepita dal lavoratore non è conforme all’articolo 36 della Costituzione, il pagamento di differenze retributive o contributive maturate per il periodo ... ilsole24ore.com