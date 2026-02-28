Così Israele aspetta la fine degli ayatollah

Alle 8.10 di questa mattina, le sirene di Israele hanno suonato simultaneamente in tutto il paese, accompagnate dalle notifiche sui cellulari che invitano i cittadini a rifugiarsi in spazi protetti. Questa comunicazione riguarda un avviso ufficiale rivolto alla popolazione, senza indicare ulteriori dettagli sulle ragioni o sulle eventuali minacce in corso.

IsrDopo l'attacco preventivo tutte le aree del paese sono passate ad "attività essenziali". Chiuso anche lo spazio aereo. L'attesa e il pragmatismo degli israeliani Oggi alle 8.10 del mattino le sirene di Israele sono suonate all’unisono - insieme ai cellulari di tutti i cittadini - annunciando l’avviso che invita la popolazione a rimanere vicino a spazi protetti a causa della possibilità di lanci missilistici provenienti dall’Iran, in risposta all’operazione “Magen Yehuda”, entrata in azione alle 8.00 locali, grazie ad un intervento congiunto tra Israele e Stati Uniti. In risposta a quello che è stato definito un attacco... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ayatollah nel mirino? Piani e obiettivi dell’attacco Usa-Israele all’IranSecondo fonti del Pentagono, riportate dalla Cnn, gli attacchi scattati oggi si protrarranno per diversi giorni.

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.Teheran risponde all'offensiva. Allarme in tutto il GolfoColonne di fumo nero visibili nella capitale iraniana e in altre città. Sirene d'allarme a Gerusalemme. La Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. Idf: 'Missili verso Israele' (ANSA) ... ansa.it