A Mashhad, in Iran, nel carcere di Vakilabad, Mohammad Javad Vafaei Sani, campione di boxe di 30 anni, aspetta il suo ultimo giorno. È detenuto lì da già cinque anni per aver partecipato alle proteste del novembre 2019, represse brutalmente nel sangue dal regime degli Ayatollah. La sua storia è drammatica, ma esemplare della crudeltà della dittatura religiosa iraniana. Vafaei Sani è stato arrestato nel marzo 2020 dai Pasdaran per «corruzione sulla Terra». Capo d’accusa vago e utilizzato di solito proprio contro i dissidenti. Vafaei Sani ha subito torture fisiche e psicologiche in prigione ed è stato messo in un durissimo isolamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla boxe al patibolo: così gli il regime degli Ayatollah ha condannato a morte mon

Leggi anche: I curdi al confine iraniano. "Sogniamo l'indipendenza e il crollo degli ayatollah"

Leggi anche: Bianco, ecco cosa gli ha detto Pagliuca: "Dì a quei mon***oidi..."