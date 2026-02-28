Ayatollah nel mirino? Piani e obiettivi dell’attacco Usa-Israele all’Iran

Gli Stati Uniti e Israele hanno pianificato un'azione contro l'Iran, sorprendendo gli iraniani che si preparavano a osservare lo shabbat, il giorno di riposo sacro. I dettagli sui piani e gli obiettivi di questo attacco non sono stati ancora ufficialmente comunicati, ma le fonti indicano che l’operazione coinvolge più figure e istituzioni. La tensione tra le parti si è fatta più evidente nelle ultime settimane.

Secondo fonti del Pentagono, riportate dalla Cnn, gli attacchi scattati oggi si protrarranno per diversi giorni. E di operazione massiccia e continua parla infatti il presidente Trump. Un attacco che si prefigge di azzerare le capacità di rappresaglia dell’Iran e molto altro. L’analisi di Gianfranco D’Anna Secondo fonti israeliane, la “fase iniziale” dell’attacco congiunto dovrebbe durare quattro giorni. Fra i gli obiettivi figurerebbero, affermano i media di Gerusalemme, anche strutture della presidenza e del consiglio supremo, ma fonti del regime hanno subito affermato che l’ayatollah Khamenei, la Guida suprema dell’Iran, non si trova a Teheran ma é stato trasferito in un bunker sotterraneo ultrasegreto. 🔗 Leggi su Formiche.net

