Zelensky | Cambierà il ministro della Difesa in Ucraina Sarà Mykhailo Fedorov
Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la sostituzione del ministro della Difesa, proponendo Mykhailo Fedorov come nuovo incaricato. La decisione mira a rafforzare le strategie di difesa del paese in un contesto di sfide regionali. La nomina di Fedorov rappresenta un cambiamento importante nella gestione delle questioni militari ucraine, segnando una nuova fase nel percorso di riforme istituzionali e di sicurezza nazionale.
(Agenzia Vista) Kiev, 03 gennaio 2026 “Abbiamo deciso di cambiare il Ministro della Difesa. Io ho proposto Mykhailo Fedorov, che diventerà nuovo ministro della Difesa dell'Ucraina. Lui è molto coinvolto nelle questioni relative ai droni e sta lavorando in modo molto efficace alla digitalizzazione dei servizi e dei processi pubblici. Insieme con i nostri militari e il comando, con i partner del nostro Paese e i produttori di armi, implementeremo la nostra difesa. La nostra difesa ha bisogno di armi, energia, finanze, politica. Ha bisogno delle istituzioni”. Così il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in una dichiarazione sul suo canale Telegram. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Zelensky cambia il ministro della Difesa: chi è il 34enne Mykhailo Fedorov che ora prende il posto di Shmyhal
Leggi anche: Ucraina: Zelensky cambia anche ministro Difesa, 'ho offerto incarico a Mikhailo Fedorov'
Zelensky annuncia, "cambio il ministro della Difesa" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la sua intenzione di sostituire il ministro della Difesa, Denys Shmyhal, offrendo l’incarico a Mykhailo Fedorov, l’attuale ministro per la Trasfo ... msn.com
Zelensky cambia il ministro della Difesa: chi è il 34enne Mykhailo Fedorov che ora prende il posto di Shmyhal - Nelle stesse ore, il presidente aveva già annunciato un altro passaggio chiave: il capo dell’intelligence militare Budanov è stato nominato nuovo responsabile dell’amministrazione presidenziale, prend ... msn.com
Zelensky sostituirà ministro Difesa - Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di voler sostituire il ministro della Difesa, Denys Shmyhal, con Mykhailo Fedorov, l'attuale ministro per la Trasformazione digitale, che ha 34 anni. rainews.it
Zelensky: Cambierà il ministro della Difesa in Ucraina. Sarà Mykhailo Fedorov
Il ministro degli Esteri russo ha dichiarato che la posizione negoziale di Mosca cambierà in seguito ai presunti attacchi alla residenza di Putin nella regione di Novgorod. Zelensky ha respinto l'affermazione come un tentativo del Cremlino di far deragliare i pro - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.