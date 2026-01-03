Zelensky | Cambierà il ministro della Difesa in Ucraina Sarà Mykhailo Fedorov

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la sostituzione del ministro della Difesa, proponendo Mykhailo Fedorov come nuovo incaricato. La decisione mira a rafforzare le strategie di difesa del paese in un contesto di sfide regionali. La nomina di Fedorov rappresenta un cambiamento importante nella gestione delle questioni militari ucraine, segnando una nuova fase nel percorso di riforme istituzionali e di sicurezza nazionale.

(Agenzia Vista) Kiev, 03 gennaio 2026 “Abbiamo deciso di cambiare il Ministro della Difesa. Io ho proposto Mykhailo Fedorov, che diventerà nuovo ministro della Difesa dell'Ucraina. Lui è molto coinvolto nelle questioni relative ai droni e sta lavorando in modo molto efficace alla digitalizzazione dei servizi e dei processi pubblici. Insieme con i nostri militari e il comando, con i partner del nostro Paese e i produttori di armi, implementeremo la nostra difesa. La nostra difesa ha bisogno di armi, energia, finanze, politica. Ha bisogno delle istituzioni”. Così il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in una dichiarazione sul suo canale Telegram. 🔗 Leggi su Iltempo.it

