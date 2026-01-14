Chi è Mykhailo Fedorov il neo ministro ucraino della Difesa

Mykhailo Fedorov è il nuovo ministro della Difesa dell’Ucraina, nominato in un contesto di riforme governative guidate dal presidente Zelensky. Il suo incarico avviene in un momento di tensioni e sfide politiche all’interno del partito Servitore del Popolo, che cerca di consolidare il proprio ruolo nel processo di riforma e modernizzazione delle forze armate ucraine.

Prosegue, sebbene con qualche intoppo e tensione all'interno del partito Servitore del Popolo, il rimpasto di governo voluto da Volodymyr Zelensky. La Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, alla fine ha confermato le nomine di Denys Shmyhal a vicepremier e ministro dell'Energia e di Mykhailo Fedorov a ministro della Difesa, proposte dal presidente ucraino. Fedorov, 34 anni, ha indicato tra le sue priorità la riforma dell'esercito per adattarlo alle nuove tecnologie dopo quasi quattro anni di guerra contro la Russia. «Oggi è impossibile combattere con le nuove tecnologie facendo affidamento su una struttura organizzativa antiquata.

