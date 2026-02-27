A Milano, un passeggero del tram deragliato ha raccontato di aver pensato fosse un terremoto durante l’incidente. Ha aggiunto di aver sbattuto solo un ginocchio, mentre un uomo vicino a lui perdeva sangue dalla testa. L’episodio ha coinvolto diverse persone e ha causato alcuni feriti, senza provocare vittime. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità.

"Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile" a dirlo è uno dei passeggeri che si trovava a bordo del tram 9 deragliato a Milano nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio. "Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l'uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa - ha detto all'Ansa - ci ho messo un po' a rialzarmi e a scendere". Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe un morto, oltre a più di venti feriti molti dei quali sono stati trasportati in ospedale. Sul posto, in viale Vittorio Veneto, stanno intervenendo diversi mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, un passeggero del tram deragliato: "Pensavo fosse il terremoto"

Un tram è deragliato a MilanoNon è ancora chiaro cosa sia successo ma secondo Ansa ci sono diverse persone ferite e alcune sarebbero incastrate sotto al mezzo Venerdì pomeriggio...

Tram deragliato a Milano, il mezzo finisce accartocciato contro un muro: le prime immagini dei soccorsi – VideoSul posto numerose ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine che stanno cercando di completare le operazioni di soccorso.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Per le Olimpiadi sui treni lombardi 1,3 milioni di passeggeri in più; Treno merci svia, stop a circolazione tra Verona e Isola della Scala; Milano Cortina: Trainline, in un mese +68% passeggeri per i treni; La banda che rubava i cellulari a bordo del treno: arrestati in quattro.

Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: una decina i feritiUn tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo. Dalle prime ... lapresse.it

Tram deragliato a Milano, i testimoni: «Arrivava velocissimo, poi c'è stato un boato: come un terremoto»«Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile». Lo racconta all'Ansa uno dei passeggeri che si trovava ... leggo.it

Una nuova iniziativa, presentata al Bit di Milano, "Luminous Destinations" punta a sostenere le comunità che integrano identità e accoglienza invece del consumo passeggero. https://tinyurl.com/42zs33at - facebook.com facebook