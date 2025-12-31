Le chiesi se sapeva cucinare il pacchista delle Marche gela Stefano De Martino | Tornati agli anni '20
Durante una puntata di Affari Tuoi, Roberto delle Marche ha condiviso il ricordo del suo primo approccio con Gloria, attuale fidanzata, chiedendole se sapesse cucinare. La frase
Roberto delle Marche ad Affari Tuoi ieri sera ha raccontato il suo primo approccio a Gloria, attuale fidanzata, alla quale chiese se sapesse cucinare: "L'amore passa, la fame no", le parole che hanno scatenato una reazione immediata in Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Stefano De Martino ad Affari Tuoi scherza con la pacchista, lei: “Avevo fatto il provino per La Ruota della Fortuna”
Leggi anche: Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di “Stefano” del suo libro: “Sono single”, ma il gossip su De Martino si riaccende
“Le chiesi se sapeva cucinare”, il pacchista delle Marche gela Stefano De Martino: “Tornati agli anni ’20” - Roberto delle Marche ad Affari Tuoi ieri sera ha raccontato il suo primo approccio a Gloria, attuale fidanzata, alla quale chiese se sapesse cucinare: “L’amore passa, la fame no”, le parole che hanno ... fanpage.it
Una volta incontrai un uomo che sapeva esattamente quanto gli restava da vivere: un solo mese. Glielo lessi negli occhi, ma fu lui a raccontarmelo. Così gli chiesi: “C’è qualcosa che potresti insegnarmi, qualcosa che ora vedi più chiaramente di tutti noi” Mi g - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.