Proteine e dieta dopo i 50 anni le 3 scelte per proteggere i muscoli

Con il passare dei 50 anni, molti iniziano a notare una perdita di forza e massa muscolare. Il corpo cambia senza fare troppo rumore, ma le conseguenze si sentono, specialmente nella quotidianità. Per contrastare questa perdita, è importante scegliere con attenzione cosa si mangia e come si organizza la propria alimentazione. In particolare, proteine e alcune strategie alimentari possono aiutare a mantenere i muscoli più a lungo. È una questione di adottare tre mosse semplici, che possono fare la differenza nel tempo.

(Adnkronos) – Con l’avanzare dell’età, il corpo cambia in modo silenzioso ma significativo. Una delle trasformazioni più visibili – e spesso sottovalutate – è la perdita progressiva di massa e forza muscolare, un fenomeno noto come sarcopenia. Questo processo, che può avviarsi già dopo i 30 anni e accelerare dopo i 50, non riguarda solo l’estetica: influisce su forza, equilibrio, autonomia e qualità della vita. Per contrastarlo, diventano fondamentali l’attività fisica e l’alimentazione. La sarcopenia è provocata da una combinazione di fattori: riduzione dell’esercizio, cambiamenti ormonali e minore efficienza nell’uso delle proteine da parte dell’organismo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

