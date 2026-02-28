Cosa ci aspetta nella finale di Sanremo 2026 | ospiti e co-conduttori attenzione attese sorprese

Da quotidiano.net 28 feb 2026

Nella finale di Sanremo 2026, sono annunciati ospiti e co-conduttori, con alcune sorprese che potrebbero sorprendere il pubblico. La quarta serata del festival ha visto 10,7 milioni di spettatori, equivalenti al 65% di share, dedicata alle esibizioni in cover. I dettagli sulle presenze e le novità della serata conclusiva non sono ancora stati resi noti ufficialmente.

Sanremo – 10,7 milioni di spettatori pari al 65% di share per la quarta serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover. Nemmeno la presenza di tanti ospiti con i singoli artisti in gara ha, dunque, rovesciato il trend degli ascolti della kermesse che, a confronto con il 2025, è nettamente in calo (lo scorso anno i duetti hanno registrato il 70% di share). Dopo il primo verdetto del Festival, che ha visto Ditonellapiaga e Tony Pitoni trionfare con la loro versione di ‘Lady is a tramp’, questa sera siamo pronti a conoscere insieme a Carlo Conti e Laura Pausini il vincitore assoluto del Festival. Ecco cosa sappiamo fino ad ora sulla puntata. Sanremo, gli highlights: ecco come è andata la quarta serata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

