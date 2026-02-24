Festival di Sanremo 2026 la diretta della prima serata | conduttori cantanti ospiti sorprese

Carlo Conti ha iniziato il Festival di Sanremo 2026 come conduttore e direttore artistico, portando in scena una serata ricca di musica e sorprese. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha assistito a esibizioni di nuovi talenti e ospiti speciali. La prima serata si è conclusa con un debutto emozionante che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. La kermesse continua tra attese e aspettative.

Il Festival di Sanremo 2026 è cominciato, come lo scorso anno con Carlo Conti sul palco dell’ Ariston nella veste di conduttore e direttore artistico. Si riaccendono i riflettori sui 30 cantanti Big in gara, ciascuno deciso a presentare per la prima volta il proprio brano davanti al pubblico e alla giuria. Sanremo torna a scaldare il cuore della musica italiana: ogni esibizione sarà osservata nei minimi dettagli, tra tradizione e innovazione, in una prima serata pensata per emozionare e coinvolgere fin dal primo minuto. Sanremo 2026: programma serate, tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, duetti, co-conduttori con Carlo Conti Qui tutti i cantanti di Sanremo 2026: chi sono, le loro vite, le loro storie, età, tutte le curiosità e le informazioni sugli artisti in gara Festival di Sanremo 2026, la diretta della prima serata di martedì 24 febbraio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ospiti, cantanti in gara e anticipazioniIl Festival di Sanremo 2026 si apre questa sera con una serata ricca di emozioni e sorprese.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospitiSanremo 2026, la decisione di programmare tutte le 30 canzoni in gara nella prima serata deriva dalla volontà di coinvolgere il pubblico fin dall’inizio.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

