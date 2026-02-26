Festival di Sanremo 2026 la diretta della terza serata | conduttori cantanti ospiti sorprese

Stasera torna il grande palco di Sanremo con la terza serata della manifestazione. I conduttori guidano la serata tra esibizioni, ospiti e sorprese, attirando l’attenzione di milioni di spettatori. La gara musicale si fa più serrata e il pubblico attende con curiosità le prossime esibizioni e i momenti più attesi della notte.

Festival di Sanremo 2026, siamo alla terza serata della kermesse e si apre con l’ansia degli ascolti. La prima serata ha raggiunto in media 9,6 milioni di telespettatori, pari a 58 per cento di share in termini di Total Audience, comprendendo la tv tradizionale e i dispositivi digitali come smart tv, pc e smartphone. Si è trattato di un calo importante rispetto allo scorso anno: oltre 3 milioni di spettatori e 7 punti percentuali di share in meno rispetto alla prima serata di Sanremo 2025, condotto dallo stesso Carlo Conti. Qui tutti i cantanti di Sanremo 2026: chi sono, le loro vite, le loro storie, età, tutte le curiosità e le informazioni sugli artisti in gara La seconda serata ha invece totalizzato il 59 per cento di share, pari a 8,8 milioni di telespettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Festival di Sanremo 2026, la diretta della prima serata: conduttori, cantanti, ospiti, sorpreseIl Festival di Sanremo 2026 è cominciato, come lo scorso anno con Carlo Conti sul palco dell’ Ariston nella veste di conduttore e direttore artistico.

Festival di Sanremo 2026, la diretta della seconda serata: conduttori, cantanti, ospiti, sorpreseFestival di Sanremo 2026, che sorprese ci saranno nella seconda serata? Domanda d’obbligo anche considerando i dati sugli ascolti: la prima serata ha...

Temi più discussi: Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Quando inizia il Festival di Sanremo, chi sono i cantanti in gara, come funziona il voto: tutto quello che c'è da sapere, serata per serata.

La maxi-collana di Achille Lauro con l'opale da 60 carati è un omaggio a Lorenzo il Magnifico, al Festival di Sanremo 2026Nella seconda serata di Sanremo 2026, Achille Lauro ha indossato Magnifica, il collier Damiani dove gli opali australiani sono protagonisti ... vogue.it

Sanremo 2026: arriva Tony Pitony, la vera star del FestivalDa Tok Tok al Festival di Sanremo: lo strano caso del cantante travestito da Elvis che impazza sui social ... panorama.it

Poche donne nel cast dei Big in gara al Festival di Sanremo "Evidentemente è un momento discografico in cui la produzione maschile è maggiore di quella femminile", risponde Carlo Conti in conferenza stampa. "Io scelgo le canzoni, indipendentemente da facebook

Durante la settimana del Festival, Sanremo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. La città regala un’atmosfera unica, vibrante di energia e spettacolo. Scopri di più nel sito #rivieradeifiori rivieradeifiori.travel/event/festival… #Sanremo2026 x.com