Cortona viale Cesare Battisti si rifà il look

A Cortona, in viale Cesare Battisti, sono in corso lavori di rinnovo, mentre a Pergo sono stati effettuati interventi di manutenzione per migliorare la sicurezza stradale. Questa operazione riguarda le strade principali delle due località e coinvolge lavori di sistemazione del manto e di segnaletica. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e continueranno nelle prossime.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – . Manutenzione per la sicurezza stradale anche a Pergo. Intervento per nuova pavimentazione lungo la strada che sarà interessata dalla Tirreno Adriatico. Il Comune al lavoro per migliorare l'incrocio di Piazzano Sono stati completati i lavori per la nuova pavimentazione stradale di viale Cesare Battisti, uno dei principali collegamenti per l'accesso al centro storico. Nei giorni scorsi i mezzi operativi hanno posato il nuovo asfalto migliorando il fondo stradale e quindi la sicurezza per chi percorre la strada. I lavori, previsti nel piano quinquennale delle asfaltature, sono stati anticipati rispetto al crono programma, in vista del passaggio della Tirreno Adriatico.