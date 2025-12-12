Un pomeriggio di festa nel nuovo spazio collettivo per anziani e persone fragili di viale Cesare Battisti
Giovedì 11 dicembre si è svolto un pomeriggio di festa nel nuovo spazio collettivo di viale Cesare Battisti, dedicato a anziani e persone fragili. Un'occasione speciale per promuovere la socialità e lo scambio di auguri, animando i locali della scuola delle Maestre Pie con un momento di condivisione e allegria.
Un pomeriggio di mani all’opera e cuori in festa: i partecipanti del centro di socialità hanno realizzato dei bellissimi porta candele ed ecco un po’ di magia natalizia in ogni casa Con Barbara Gaspari - facebook.com Vai su Facebook
