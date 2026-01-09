Lo stato di diritto per Meloni | la falsità della pericolosità provata dell’Imam di Torino per accusare i giudici

Durante la conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha illustrato il suo punto di vista sullo stato di diritto, affrontando anche il caso dell’Imam di Torino. Le sue parole mirano a chiarire come, secondo la sua posizione, le accuse di pericolosità siano infondate e come si possa rispettare la presunzione di innocenza nel rispetto delle regole giudiziarie.

Lo stato di diritto secondo Giorgia Meloni lo ha spiegato lei stessa durante la conferenza stampa di inizio anno in corso nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera. Il tema è la sicurezza alla luce d alcuni recenti fatti di cronaca. Serve “lavorare tutti nella stessa direzione”, la sua. “Significa che lo deve fare il Governo, significa che lo devono fare le forze di polizia, significa che lo deve fare anche la magistratura”. Chi sarà l’anello debole? Meloni parla di “decine e decine di casi” ma, bontà sua, sceglie pochi, selezionati esempi. Il primo è quello dell’Imam di Torino Mohamed Shahin, inguaiato da alcune dichiarazioni su Hamas in cui non riteneva gli attacchi del 7 ottobre fossero una violenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

