Il Napoli cerca di superare le difficoltà offensive e di rinvigorire il proprio mercato. Con l’obiettivo di rafforzare la squadra, i partenopei stanno valutando le strategie più appropriate per favorire la crescita dei giovani talenti e migliorare le prestazioni complessive. Un passaggio importante per il club, che intende puntare su nuove energie e idee per affrontare al meglio la stagione in corso.

"> Il Napoli prova a sbloccare l’impasse offensiva e a dare finalmente una scossa al mercato. La nuova direzione porta dritta a Giovane Santana do Nascimento, per tutti semplicemente Giovane, attaccante brasiliano del Verona che il club azzurro segue ormai da tempo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il profilo del classe 2002 ha convinto dirigenza e area tecnica per duttilità, qualità e margini di crescita. Giovane, nato nello Stato di San Paolo come Neres e Careca, ha collezionato in questa stagione le sue prime vere presenze in Italia dopo gli esordi con il Corinthians: 23 apparizioni complessive tra Serie A e Coppa Italia, con 3 gol e 4 assist, tutti in campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Largo ai Giovane”

