Corriere dello Sport | Napoli emergenza totale a centrocampo | McTominay unico superstite dei Fab Four

"> NAPOLI – Nel momento più delicato della stagione, con partite ogni tre giorni, il ritorno della Champions, la vetta della Serie A da difendere e una Supercoppa da inseguire, resta soltanto Scott McTominay a reggere l’intero centrocampo del Napoli. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il giocatore scozzese è l’unico superstite dei celebri Fab Four, il reparto costruito in estate e poi sgretolatosi tra sfortuna e infortuni: De Bruyne, Gilmour, Anguissa e ora anche Lobotka, fermato da uno stop di due settimane. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, emergenza totale a centrocampo: McTominay unico superstite dei Fab Four”

