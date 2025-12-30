Balneatori in lutto per la scomparsa di Dante Baldassarre titolare con la sua famiglia dello storico stabilimento l’Adriatica

La comunità balneare di Pescara piange la scomparsa di Dante Baldassarre, titolare dello storico stabilimento l’Adriatica insieme alla sua famiglia. La sua dedizione e il suo impegno hanno contribuito a far crescere e mantenere vivo un punto di riferimento importante per molti anni. La perdita di Dante rappresenta un momento di riflessione e di cordoglio per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

