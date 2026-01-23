L’esperienza di Crespi d’Adda al centro di un convegno internazionale a Roma

Crespi d’Adda è stato al centro di un convegno internazionale a Roma, presso il Parco archeologico del Colosseo. L’incontro ha promosso lo scambio di buone pratiche nella gestione turistica, culturale e ambientale del villaggio operaio, riconosciuto da trent’anni come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un’occasione per approfondire le strategie di tutela e valorizzazione di questo importante esempio di archeologia industriale.

Da Crespi d'Adda a Roma, nel cuore del Parco archeologico del Colosseo, per condividere buone pratiche di gestione turistica, culturale e ambientale del villaggio operaio, sito di archeologia industriale riconosciuto da trent'anni come Patrimonio dell'Umanità Unesco. L'Associazione Crespi d'Adda, che in accordo con il Comune di Capriate San Gervasio – ente gestore del Sito Unesco – coordina le attività turistiche e culturali del villaggio operaio, ha portato la propria esperienza al convegno internazionale ArcheoSite, Il presente dell'archeologia. Tutela, gestione e valorizzazione dei siti archeologici tra Europa e Mediterraneo (Roma, 21–23 gennaio 2026). L'esperienza di Crespi d'Adda al convegno I villaggi operai, un network europeoCi sarà anche l'Associazione Crespi d'Adda – che da anni gestisce il turismo e le attività culturali del villaggio operaio Unesco di Crespi d'Adda, in provincia di Bergamo – con il suo presidente, ...

