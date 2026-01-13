Il Convitto Giannone di Benevento ospita il 14 gennaio la cerimonia eTwinning – Erasmus Day, unevento dedicato alla promozione dei programmi europei di mobilità e cooperazione internazionale. A partire dalle 9.30, nella sala polifunzionale, si approfondiranno iniziative come Erasmus ed eTwinning, strumenti fondamentali per rafforzare i legami tra le scuole e promuovere l'internazionalizzazione del sistema educativo italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Mercoledì 14 gennaio p.v., a partire dalle ore 9.30, presso la sala polifunzionale del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento, si terrà la Cerimonia eTwinning – Erasmus Day, un appuntamento dedicato alla promozione dei programmi europei di mobilità e cooperazione internazionale. L’iniziativa rientra tra le azioni di disseminazione del Project PNRR – Erasmus+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000142652 ed è finalizzata alla valorizzazione delle esperienze di mobilità internazionale e dei gemellaggi eTwinning, riconosciuti come strumenti strategici per l’internazionalizzazione della scuola e per l’innovazione dei processi didattici ed educativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Convitto Giannone racconta l’Europa: Erasmus ed eTwinning in primo piano

