Abbandono rifiuti 10 sanzioni e tre fermi di mezzi in due quartieri

In due quartieri, sono state emesse dieci sanzioni per abbandono di rifiuti e tre fermo amministrativi di mezzi, a seguito di violazioni del regolamento di polizia urbana. Le autorità hanno adottato queste misure per garantire il rispetto delle norme ambientali e della sicurezza pubblica, sottolineando l’importanza di comportamenti responsabili nell’area urbana.

Dieci sanzioni per violazione del regolamento di polizia urbana e tre contestazioni per violazioni più gravi, con multa da mille euro e fermo amministrativo dei mezzi. È il bilancio dell'intensificazione dei controlli antidegrado, che ha coinvolto, in questa occasione, le delegazioni di.

