Controlli dei Carabinieri NAS su addobbi e alimenti natalizi | sequestri e sanzioni
Comunicato Stampa I casi più rilevanti sono stati registrati nella Valle Telesina e nel Salernitano, dove si sono concentrati i sequestri più ingenti di alimenti privi delle indicazioni sulla tracciabilità In vista delle prossime festività, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: Controlli del Nas in due paninerie, scattano sanzioni e sequestri di alimenti non tracciati
Leggi anche: Festività, blitz dei Nas nei negozi: sequestrati addobbi natalizi e 6 quintali di alimenti
Salerno: Nas sequestrano addobbi natalizi e alimenti non conformi.; Salerno, sequestrati addobbi natalizi e sei quintali di alimenti tipici delle festività; Natale in Sicurezza: carabinieri NAS sequestrano oltre 50 kg di generi alimentari non conformi e chiuse tre attività del valore di circa 300 mila euro; Sequestrati addobbi e sei quintali di alimenti natalizi: controlli dei NAS di Salerno.
Sequestrati addobbi e sei quintali di alimenti natalizi: controlli dei NAS di Salerno - In vista delle imminenti festività natalizie, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno intensificato le attività di controllo su tutto il territorio, concentrandosi ... ilvescovado.it
Natale, controlli dei Nas nel Sannio: alimenti senza tracciabilità nel mirino - In vista delle prossime festività, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sugli articoli natalizi e alimenti tipici, ispezionando numerosi eser ... ntr24.tv
Controlli NAS Salerno festività natalizie: sequestri di addobbi e alimenti non conformi - In vista delle festività di fine anno, sono stati rafforzati i controlli NAS Salerno festività natalizie, con un’azione capillare volta a tutelare la ... zon.it
Cronaca. Cesenatico: controlli straordinari dei carabinieri, 7 persone denunciate e 4 giovani segnalati per stupefacenti - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.