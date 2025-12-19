Molestie sul lavoro nuove regole di prevenzione e obblighi per il datore
Le molestie sul lavoro rappresentano una problematica crescente che richiede attenzione e azioni concrete. Con l’aumento dei casi, le nuove normative introducono regole di prevenzione e obblighi specifici per i datori di lavoro, al fine di tutelare la dignità e la sicurezza dei dipendenti. È fondamentale conoscere le misure adottate e le responsabilità per creare ambienti professionali più sicuri e rispettosi.
Negli ultimi anni, le molestie sul lavoro appaiono in aumento. Lo ha certificato l’Inail con dati pubblicati quest’anno. Battute sessiste, contatti indesiderati, avance non gradite, allusioni e osservazioni sul corpo: gli esempi di violenze di genere, sul luogo di lavoro, sono svariati e invitano a riflettere su problemi che impattano sul benessere delle vittime. L’ufficio è uno degli ambienti principali della vita quotidiana, in cui le persone si incontrano e interagiscono in modo profondo e continuo nel tempo. Ecco perché, modificando il Testo unico del 2008, il Dl Sicurezza sul lavoro (n. 1592025) è intervenuto sul sistema di prevenzione dei comportamenti violenti o molesti, nei confronti dei dipendenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
