Continassa Juve | rifinitura in casa bianconera per la sfida contro la Roma

La Juventus ha svolto una seduta di rifinitura alla Continassa in vista della partita contro la Roma. La squadra si è concentrata sugli ultimi dettagli prima dell’impegno in programma. Sono presenti alcuni giocatori infortunati con tempi di recupero ancora da definire, mentre altri hanno ricevuto l’avviso di diffida. La preparazione prosegue senza ulteriori variazioni rispetto ai piani stabiliti.

Milinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie A Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettagli Gatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Le ultime novità dalla Continassa Di Gregorio Juve, la dirigenza bianconera ha preso questa decisione sul portiere. Cosa filtra in vista del mercato estivo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: rifinitura in casa bianconera per la sfida contro la Roma Continassa Juve: Kelly ha recuperato per la sfida contro la Cremonese. Conceicao resta in dubbio. Le possibili sceltePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Diffidati Bologna Juve: quali bianconeri sono a rischio per la prossima sfida di campionato in casa contro la Roma. Il puntoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Tutto quello che riguarda Continassa Juve. Temi più discussi: Bremer e Yildiz, allenamento in gruppo prima del Galatasaray; Juventus-Galatasaray, l'allenamento della vigilia LIVE: le ultime dalla Continassa; Juventus, chi si rivede: nella rifinitura pre Champions anche Milik si è allenato in gruppo; Allenamento Juve pre Galatasaray: la rifinitura VIDEO. Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzatoAllenamento di rifinitura in corso per la Juventus alla Continassa in vista del match di ritorno contro il Galatasaray, dopo la pesante sconfitta per. tuttomercatoweb.com Juventus, Spalletti sorride per la Champions: Yildiz e Bremer in campo | VIDEO CMVigilia di Champions League per la Juventus, attesa dal match di ritorno dei playoff con il Galatasaray: le condizioni di Yildiz e Bremer ... calciomercato.it #Juventus, confronto alla Continassa Cosa è successo - facebook.com facebook Continassa #Juve Live Le novità x.com