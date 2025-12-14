Diffidati Bologna Juve | quali bianconeri sono a rischio per la prossima sfida di campionato in casa contro la Roma Il punto

In vista della prossima sfida di campionato contro la Roma, i bianconeri devono fare i conti con la situazione dei diffidati. Redazione JuventusNews24 analizza quali giocatori sono a rischio squalifica e come questa condizione possa influenzare la strategia di Spalletti in vista della partita in casa contro i giallorossi.

Diffidati Bologna Juve, la situazione disciplinare dei bianconeri in vista del prossimo turno di campionato e l’unico nome che tiene in ansia Spalletti. La trasferta di stasera allo stadio Dall’Ara non mette in palio soltanto tre punti fondamentali per la classifica, ma rappresenta anche uno snodo cruciale dal punto di vista disciplinare. Il calendario della Serie A non concede tregua e, subito dopo l’impegno contro i rossoblù, la Juventus dovrà prepararsi ad accogliere all’Allianz Stadium la Roma per uno dei big match più attesi della stagione. Proprio in ottica di questa sfida, lo staff tecnico bianconero ha un occhio puntato sulla lista dei diffidati, che pur essendo corta, contiene un nome pesantissimo. Juventusnews24.com

