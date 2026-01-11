Continassa Juve | Kelly ha recuperato per la sfida contro la Cremonese Conceicao resta in dubbio Le possibili scelte

Gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa riguardano la formazione della Juventus in vista della sfida contro la Cremonese. Kelly ha recuperato e sarà disponibile, mentre Conceicao resta in dubbio. Analizziamo le possibili scelte di formazione, considerando infortuni, tempi di recupero e situazioni disciplinari, per offrire un quadro completo sulla situazione in casa bianconera.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus questa mattina si è allenata per ultimare la preparazione in vista della sfida di domani contro la Cremonese. Kelly ha recuperato e sarà a disposizione. Conceicao resta in dubbio. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

