Continassa Juve | Kelly ha recuperato per la sfida contro la Cremonese Conceicao resta in dubbio Le possibili scelte

Gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa riguardano la formazione della Juventus in vista della sfida contro la Cremonese. Kelly ha recuperato e sarà disponibile, mentre Conceicao resta in dubbio. Analizziamo le possibili scelte di formazione, considerando infortuni, tempi di recupero e situazioni disciplinari, per offrire un quadro completo sulla situazione in casa bianconera.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus questa mattina si è allenata per ultimare la preparazione in vista della sfida di domani contro la Cremonese. Kelly ha recuperato e sarà a disposizione. Conceicao resta in dubbio.

Juve, testa al Sassuolo dopo il Lecce: Conceicao e Kelly a rischio - La Juventus, da ieri, si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro il Sassuolo. tuttomercatoweb.com

Pagina 2 | Verso Juve-Cremonese: le opzioni di Spalletti e le condizioni di Conceicao e Kelly - La Cremonese è tornata in campo oggi con una seduta leggera dopo la gara disputata ieri contro il Cagliari, concentrandosi su scarico e mobilità. tuttosport.com

Tuttosport - Juventus, altro summit di mercato alla Continassa: le richieste di Spalletti - facebook.com facebook

#Juve, prosegue la preparazione contro la #Cremonese Le ultime dalla Continassa x.com

