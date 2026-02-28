Conti risponde a Gassmann sul divieto ai parenti la rabbia per Morandi e i figli di Spunta la regola Rai | perché l’attore non è stato invitato a Sanremo

Carlo Conti ha commentato la polemica di Alessandro Gassmann riguardo al divieto ai parenti e alla presenza dei figli di attori a Sanremo. Ha definito la situazione come un

«Credo ci sia stato un piccolo equivoco». Ci pensa direttamente Carlo Conti a rispondere alla polemica sollevata da Alessandro Gassmann sul Festival di Sanremo. L’apparizione di Gianni Morandi nell’esibizione del figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover aveva mandato su tutte le furie l’attore, padre di Leo Gassmann, il giovane in gara al Festival con il brano Naturale. «Ah. quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival», ha scritto ieri sui social. A rispondergli ci pensa oggi il direttore artistico del Festival, che in conferenza stampa spiega: «Il regolamento del festival non prevede divieto di venire sul palco con un parente. 🔗 Leggi su Open.online

