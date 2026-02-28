Carlo Conti replica a Gassmann | Equivoco nessun divieto per i parenti sul palco

Carlo Conti ha chiarito che non esiste alcun divieto per i parenti di partecipare ai suoi spettacoli, precisando che si è trattato di un malinteso. La sua dichiarazione arriva in risposta alle polemiche sollevate da un attore riguardo alla presenza di familiari sul palco. Conti ha sottolineato che non ci sono restrizioni di questo tipo e che, comunque, la questione riguarda esclusivamente questioni organizzative.

(Adnkronos) – "Credo ci sia stato un piccolo equivoco". Carlo Conti risponde, sollecitato dalle domande dei giornalisti, in merito al post dell'attore Alessandro Gassmann che ieri sera su Instagram, dopo aver visto Gianni Morandi intervenire nel duetto del figlio tredici Pietro, si era lamentato del fatto che la Rai avesse rifiutato di ospitarlo sul palco dell'Ariston. "Quest'anno abbiamo scelto di non ospitare, dato che ci sono tantissime fiction, nessuna fiction Rai, ma contrariamente al mio interesse, è stato deciso di aumentare gli spot Rai", spiega il conduttore nella conferenza stampa della quinta serata. "Nessun problema, mi dispiace se c'è stato questo equivoco con Alessandro -aggiunge Conti- Del resto è ciò che si era verificato anche con Luca Argentero". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

