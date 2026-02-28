Conti replica a Gassman sulla serata duetti | Equivoco Interviene il figlio Leo | Non siamo da classifica

Conti ha risposto a Gassman sulla serata di duetti di Sanremo 2026, definendo la questione un equivoco. Nel frattempo, il figlio Leo ha precisato che non si tratta di una gara tra artisti. La manifestazione, ricca di cover e collaborazioni, ha attirato l’attenzione, ma ha anche generato discussioni che continuano a tenere banco.

La serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2026 è stata particolarmente appassionante, ma ha anche dato vita ad una polemica che non sembra destinata a spegnersi tanto facilmente. A sollevarla Alessandro Gassman che in un post sui social - poi cancellato - si è sfogato dopo l'apparizione di Gianni Morandi sul palco dell'Ariston accanto al figlio Tredici Pietro. Lo sfogo di Alessandro Gassman Fra i momenti più emozionanti della quarta serata di Sanremo 2026 c'è stato il duetto fra Gianni Morandi e Tredici Pietro. Il cantante è apparso a sorpresa sul palco per cantare con il figlio la canzone Vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

