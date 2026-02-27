Classifica Fantasanremo 2026 i punti dopo la terza serata | LDA e Aka7even ancora in vetta Leo Gassman rimonta
Dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda giovedì 26 febbraio in diretta su Rai 1, sono stati aggiornati i punteggi del Fantasanremo. LDA e Aka7even si confermano in testa alla classifica, mentre Leo Gassman ha effettuato una significativa rimonta. La graduatoria prende forma sulla base delle performance delle canzoni e delle preferenze espresse durante la serata.
La classifica del Fantasanremo 2026 dopo la terza serata del Festival di Sanremo andato in onda ieri sera, giovedì 26 febbraio 2026, in diretta su Rai 1. Aka7even e LDA ancora in vetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
FantaSanremo 2026, bonus e malus della terza serata del Festival: punti in aggiornamento e classificaI punti del Fantasanremo della terza serata di Sanremo 2026 con bonus e malus aggiornati in diretta.
Classifica Fantasanremo – Da LDA & Aka7even un manuale di strategia. Dietro, la lotta è apertissimaSe la prima serata era stata esplosiva, la seconda ha confermato che qui non si scherza affatto.
Temi più discussi: Blog | FantaSanremo 2026: classifica seconda serata, LDA e Aka7even in testa; FantaSanremo 2026, i punteggi dopo la prima serata: LDA e AKA 7even in testa; La classifica del Fantasanremo 2026 dopo la seconda serata: Lda & Aka 7Even ancora in testa, rimonta di Elettra Lamborghini; FantaSanremo, la classifica aggiornata dopo la seconda serata.
La classifica del Fantasanremo 2026 dopo la terza serata: Lda & Aka 7Even e Dargen imbattibili, sale Leo GassmanAnche l a terza serata di Sanremo è passata e, puntuali e assonnati, i fan del Fantasanremo come prima cosa la mattina successiva andranno a vedere come si sta posizionando la loro squadra nelle leghe ... corriere.it
FantaSanremo 2026, punteggi terza serata: Leo Gassmann e Samurai Jay al topTutti i punteggi del FantaSanremo della terza serata di Sanremo 2026: Leo Gassmann e Samurai Jay primi con 95 punti, Malika Ayane 85. Classifica aggiornata con bonus e malus ... lifestyleblog.it
“Siamo nella classifica mondiale del FantaSanremo, incredibile!” - facebook.com facebook
La classifica del Fantasanremo 2026 dopo la seconda serata: Lda & Aka 7Even ancora in testa, rimonta di Elettra Lamborghini x.com