Conti difende il Festival | È in grandissima salute Poi dribbla la domanda sul futuro | Lo scopriamo stasera

Carlo Conti afferma che il Festival è in ottima forma, sottolineando che ogni sera registra un aumento di pubblico e che negli ultimi anni ha mostrato una crescita costante nei numeri. Quando gli viene chiesto sul futuro dell’evento, preferisce non rispondere e dice che la risposta si avrà solo stasera. La sua dichiarazione si concentra sui risultati attuali e sulla situazione presente del Festival.