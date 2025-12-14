La Corte dei conti rileva delle criticità ma lo scopriamo solo attraverso l’albo pretorio Stella e Amicone incalzano il sindaco

Due rappresentanti politici evidenziano come le criticità segnalate dalla Corte dei Conti nel Comune di Chieti siano state rese note solo tramite l’albo pretorio, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla comunicazione istituzionale. La questione riguarda la modalità di divulgazione delle osservazioni ufficiali e il ruolo dell’ente nel garantire un'informazione tempestiva ai cittadini.

© Chietitoday.it - "La Corte dei conti rileva delle criticità, ma lo scopriamo solo attraverso l'albo pretorio", Stella e Amicone incalzano il sindaco «Siamo venuti a conoscenza dell'ultimo richiamo della Corte dei Conti, che segnala alcune criticità nel Comune di Chieti, solo attraverso la sua pubblicazione sull'albo pretorio del Comune stesso. Nessuna comunicazione tempestiva da parte del sindaco, del presidente del Consiglio comunale e.