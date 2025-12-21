Canzi dopo Cesena Juventus Women | Mi è piaciuto lo spirito Abbiamo giocato tante partite in questa stagione ora stacchiamo per poi ripartire più forte di prima

Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato dopo la vittoria e il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Cesena. Ai canali ufficiali bianconeri, il tecnico Max Canzi ha parlato dopo la vittoria schiacciante della Juventus Women per 7-1 contro il Cesena in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Una partita che si è messa sin da subito sui binari giusti: siamo andati subito avanti 2-0 e poi, nonostante il gol incassato, abbiamo continuato a giocare come se nulla fosse. Mi è piaciuto lo spirito delle ragazze, che hanno approcciato bene e che si sono impegnate fino all’ultimo proprio per rispettare la squadra che avevamo di fronte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

