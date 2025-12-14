conte non fa turn over mctominay ancora in campo lukaku rientra in supercoppa repubblica

Nell'incontro di Udine, il Napoli conferma la formazione titolare, senza rotazioni significative, con Spinazzola al posto di Olivera. Intanto, Conte mantiene McTominay in campo, mentre Lukaku fa il suo rientro in Supercoppa, sottolineando l'importanza delle scelte di formazione per questa fase della stagione.

A Udine niente turn-over, gioca il Napoli titolare con Spinazzola al posto di Olivera. Spinazzola era già rientrato mercoledì in Champions nel secondo tempo della partita persa contro il Benfica di Mourinho. A Udine non ci saranno né Juan Jesus che ha preso una botta né Lukaku che sta ultimando il recupero. Romelu ci sarà in Supercoppa, ovviamente ci vorrà del tempo per tornare a un livello di forma accettabile. Scrive Pasquale Tina su Repubblica Napoli: Conte ripartirà dalla coppia McTominay-Elmas. Ha valutato l’ipotesi Vergara, ma ha deciso di ripartire dalle due certezze, tra i migliori contro la Juve, in grande difficoltà con il Benfica. Ilnapolista.it

Udinese-Napoli, ultime di formazione Sky: Conte fa un solo cambio - A differenza di quanto si è ipotizzato negli ultimi giorni, Antonio Conte farà solamente un cambio di formazione contro l'Udinese. tuttonapoli.net