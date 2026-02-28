Conte a DAZN | Atteggiamento mai sbagliato Scegliamo chi dà più garanzie

Alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, commentando l’atteggiamento della squadra e le decisioni prese in vista della sfida. Conte ha affermato che non ci sono stati errori nel comportamento e ha spiegato che le scelte dei giocatori si basano sulla valutazione di chi può offrire maggiori garanzie.

Alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando il momento del Napoli e le scelte di formazione. Il tecnico azzurro parte da una certezza: «Ciò che non abbiamo mai sbagliato nelle ultime gare è l'atteggiamento. Dovrà essere giusto anche questa sera. Mancano poche partite alla fine del campionato e deve restare lo stesso: voglia e determinazione non sono in discussione». Conte sottolinea l'importanza della continuità mentale in un finale di stagione che vale molto: «Ci stiamo giocando il futuro e la competizione in cui andremo a giocare».

De Laurentiis non si è mai sentito dire «ho sbagliato» da Conte, la preparazione ad esempio (Libero)Conte è un mae­stro nel rea­gire alle dif­fi­coltà di campo, ma non sem­bra capace di pre­ve­nirle.

Vergara non è stato nascosto da Conte, è stato formato da Conte. Le solite polemiche di chi non ha mai fatto sportCon Conte ha aumentato ritmo e muscolatura, alla Reggiana non era così (Costacurta dixit).

ANTONIO CONTE Y SU MOMENTO MÁS SURREALISTA EN LA SERIE A

