Donne in piazza contro il Ddl Bongiorno | Senza consenso è stupro

Le donne si sono radunate ieri in piazza, protestando contro il Ddl Bongiorno, che secondo loro rischia di indebolire i diritti femminili. La manifestazione si è svolta dopo che il governo ha avanzato la proposta di legge, che molte considerano una minaccia alla libertà delle donne di decidere sul proprio corpo. Un esempio concreto è stata la presenza di centinaia di partecipanti che hanno portato cartelli e slogan, chiedendo di bloccare ogni modifica alle norme sulla violenza sessuale.

Manifestazione domenica in piazza Verdi organizzata dalla Cgil e da alcune associazioni. Eventi anche nel resto d'Italia La Cgil e il Coordinamento donne Cgil saranno domenica in piazza per difendere i diritti e le libertà delle donne contro ogni arretramento e strumentalizzazione della violenza sessuale. “Solo sì è sì, senza consenso è stupro”: con questa parola d’ordine, per chiedere che il consenso non si tocca e che non si torna indietro sui diritti delle donne, la Cgil domenica 15 febbraio sarà al presidio di piazza Verdi alle ore 11 insieme alle altre sigle organizzatrici della manifestazione, l’associazione le Onde, Udi Palermo, Amnesty International Palermo, Presidio donne per la pace.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Partito Democratico di Benevento manifesta il suo dissenso contro il DDL Bongiorno, dichiarando che “senza consenso è stupro”.

