Consegnate le Toghe d’oro La cerimonia degli avvocati | Noi con dignità e serietà

Durante la cerimonia degli avvocati sono state consegnate le Toghe d’oro, con i partecipanti che hanno sottolineato l’importanza della dignità e della serietà nel loro lavoro. L’evento ha visto la presenza di professionisti che hanno assistito alla consegna delle onorificenze, mentre uno dei discorsi ha ricordato come il futuro dell’Avvocatura picena si fondi sulla storia di chi ha contribuito a costruirla nel tempo.

"Il futuro dell’ Avvocatura picena affonda le radici nella storia di chi l’ha costruita giorno dopo giorno". Con questo spirito l’ Ordine degli Avvocati di Ascoli ha celebrato la cerimonia delle Toghe d’Oro, conferendo il premio per la longevità professionale ai colleghi che hanno raggiunto i 40 e 50 anni di attività. Sono stati premiati per 50 anni di attività Gaetano Caropreso, Augusto Mandolini e Mario Quinto. Per i 40 anni Roberto Allevi, Alessandro Angelozzi, Vinicio Bamonti, Piero Cantalamessa, Ivana Cardola, Roberto Cataldi, Ermanno Consorti, Domenico De Angelis, Raffaele Giammarino, Edoardo Guidi, Sergio Liberati, Giulio Natali, Maria Giovanna Pallottini, Patrizia Pasqualini, Tonino Pulcini, Pietro Augusto Rutili, Dante Scardecchia, Leo Sestri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consegnate le Toghe d’oro. La cerimonia degli avvocati: "Noi con dignità e serietà" Toghe di diamante, d’oro e d’argento, l’Ordine degli avvocati celebra i traguardi di carrieraTorna la cerimonia delle toghe di diamante, d’oro e d’argento, l’appuntamento annuale organizzato dall’Ordine degli avvocati per celebrare i... Ordine degli avvocati, consegnate le medaglie e le spille alla carrieraSi è tenuta ieri pomeriggio, nel Teatro Sangiorgi, la cerimonia, di consegna delle medaglie e delle spille alla carriera per gli avvocati e avvocate... Una selezione di notizie su Consegnate. Discussioni sull' argomento Consegnate le Toghe d’oro. La cerimonia degli avvocati: Noi con dignità e serietà; VIDEO | Anche Mattarella celebra a Palermo l'orgoglio di essere avvocati: tra i premiati pure il governatore Schifani; Tajani, 'no a guerra alle toghe, stiamo nel merito della riforma'; Scontro inedito tra toghe e politica. Perché l’intervento di Mattarella è un segnale forte. «Consegnate i coltelli sotto l’altare». L’appello di Don Matteo Galli ai giovani per disarmare le mani e le parole. Leggi la sua lettera. - facebook.com facebook