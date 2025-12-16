Ordine degli avvocati consegnate le medaglie e le spille alla carriera

Ieri pomeriggio, nel Teatro Sangiorgi, si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie e delle spille alla carriera organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Catania, onorando gli avvocati e le avvocate che hanno raggiunto importanti traguardi professionali nel Foro di Catania.

Si è tenuta ieri pomeriggio, nel Teatro Sangiorgi, la cerimonia, di consegna delle medaglie e delle spille alla carriera per gli avvocati e avvocate del Foro di Catania. L’appuntamento, una vera e propria festa dell’avvocatura, è stato organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati (Coa) di. Cataniatoday.it

